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Edirne’nin merkez caddesindeki “sokak sağlıklaştırma” çalışmaları devam ediyor haberi
Bilecik Valisi Aygöl, Sırhoca köyünü ziyaret etti haberi
Kırklareli Valisi Turan’a ziyaretler haberi
Kahramanmaraş merkezli depremlerinin yıl dönümünde AKOM’da anma töreni düzenlendi haberi
Bilecik’te “2025 Sağlıklı Türkiye Yüzyılı İl Sağlık Müdürlüğü Yönetici Toplantısı” yapıldı haberi
Edirne’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oluyor haberi
Kocaeli’de iki trafik kazasında 3 kişi yaralandı haberi
Büyükçekmece’de lokantadaki palalı kavgada 2 kişi yaralandı haberi
Düzce ve Kocaeli’de kar etkisini artırdı haberi
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Bilecik Valisi Aygöl, Sırhoca köyünü ziyaret etti haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyüne ziyarette bulundu.Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinleyen Aygöl, Bileciklilerin yaşam kalitesinin artırılması ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik Valisi Aygöl, Sırhoca köyünü ziyaret etti haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinleyen Aygöl, Bileciklilerin yaşam kalitesinin artırılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Köylerdeki modüler su deposu kurulumlarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Aygöl, Sırhoca'daki isale hattının tamamlanmasıyla da köyün su temininin daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale geleceğini kaydetti.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un da yer aldığı ziyaret, Aygöl ile beraberindekilerin köydeki Sırhoca Türbesi'nde dua etmesiyle sona erdi.

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