Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesinde iftar programına katıldı haberi

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Pazaryeri ilçesine bağlı Karaköy köyünde iftar yaptı.

İftar programında konuşan Aygöl, ramazan ayının manevi ikliminin toplumsal dayanışma açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Ramazanın sadece oruç tutmak değil, birlik ve beraberliğin, dayanışmanın, paylaşmanın en güzel örneği olduğunu vurgulayarak, “Bugün burada sizlerle aynı sofrayı paylaşmak, aynı dualara amin demek bizim için büyük bir mutluluk. Devlet olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Ramazan ayının bereketinin ve huzurunun tüm hanelere yayılmasını diliyorum.” dedi.

Vatandaşlarla sohbet eden Vali Aygöl, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Köy muhtarı Adem Açık da Vali Aygöl'ü ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.