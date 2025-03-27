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Bilecikli çiftçiler arazilerini birlikte işleyecek haberi

- "Birlikte Üretim Modeli Projesi" kapsamında 3 bin 800 dekar arazide üretim yapacak 92 çiftçiye dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu dağıtıldı

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecikli çiftçiler arazilerini birlikte işleyecek haberi

Bilecik merkeze bağlı Kurtköy'de hayata geçirilen “Birlikte Üretim Modeli Projesi” ile çiftçiler, birleştirdikleri arazilerinde el birliğiyle dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut yetiştirecek.

Bilecik Valiliği himayesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan, “Birlikte Üretim Modeli” adlı projeyle çiftçilerin yan yana olan arazilerini birleştirerek daha fazla alanda aynı ürünü yetiştirmesi amaçlanıyor.

Girdi maliyetleri düşürülerek, rekabet gücünün artırılması hedeflenen proje kapsamında 92 çiftçiye yüzde 50 hibe desteğiyle 392 çuval dane mısır, yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu verildi.

Kurtköy'deki dağıtım programında konuşan Bilecik Valisi Şefik Aygöl, uzun çabalar sonucu toplam 3 bin 800 dekar arazide hayat bulacak projeyi oluşturduklarını söyledi.

Yurt genelinde de arazilerin birleştirilmesine yönelik çalışmalar yapıldığını belirten Aygöl, şunları ifade etti:

“Böylece tarım arazilerini korumaya çalışıyoruz ancak burada gönüllü bir çalışma yapılıyor. Hedefimiz, 3 yıl içinde bütün arazilerimizde aynı şekilde ekim yapmak, aradaki sınırları kaldırmak, köyün bütün arazilerinde birlikte üretmek. Bir kooperatif mantığıyla köyümüzün gelirini artırmak, aradaki yol, sınır gibi yerlerde de üretim yaparak tarıma destek vermek.”

İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş da üretimde birlik ve beraberliğin önemine değindi.

Devletin çiftçilere pek çok destek sunduğunu vurgulayan Kurtulmuş, “İl Genel Meclisi üyeleri olarak değerli arkadaşlarımızla, sizleri dün ve bugün olduğu gibi yarın da desteklemeye devam edeceğiz.” dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Necmettin Yoldaş ise projeyle üretim planlamasının ilk aşamasını gerçekleştirdiklerini anlattı.

Modelin diğer köylere de örnek olması gerektiğini vurgulayan Yoldaş, “Projeyle atıl durumdaki arazilerin aktif hale getirilmesi ve sulanan arazilerin birim alanından daha yüksek verim alınması hedeflenmektedir.” ifadesini kullandı.

Kurtköy Muhtarı Mehmet Çolak'ın da katılımcılara hitabı, dua edilmesi ve fotoğraf çekimiyle devam eden organizasyon, çiftçilere tohumların dağıtılmasıyla sona erdi.

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