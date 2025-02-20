Bilecik’te 2 gündür kayıp olan kadın bulundu haberi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 2 gündür kendisinden haber alınamayan kadın bulundu.

Psikolojik sorunları bulunduğu öne sürülen ve en son 2 gün önce yaşadığı Kozpınar köyünde teyzesinden çıkarken görülen 2 çocuk annesi Fatma Ç'nin (49), köydeki bir evde saklandığı ortaya çıktı.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Fatma Ç, ailesine teslim edildi.

– Olay

Fatma Ç. yaşadığı Kozpınar köyünde 2 gün önce kaybolmuştu.

Kızına cep telefonundan ulaşamayan anne Hilmiye Ç'nin (72), durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmesi üzerine kayıp kadının bulunması için AFAD, AKUT ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinden oluşan 83 personel ile bölge halkının katılımıyla iz takip köpekleri eşliğinde çalışma başlatılmıştı.