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Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
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Çanakkale’de geleceğin gemi inşa uzmanı olacak öğrenciler Avrupa’da deneyim kazanıyor
Çanakkale’de 2024 yılındaki sağlık çalışmaları değerlendirildi
ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. Erenoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Akın, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Balıkesir Valisi Ustaoğlu, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
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Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te ahşap evde çıkan yangın söndürüldü

BİLECİK (AA) – Bilecik’in Pazaryeri ilçesi ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Karaköy köyünde Lütfü Dinçer'e ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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