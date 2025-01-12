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Anahtar Parti Genel Lideri Ağıralioğlu, Kocaeli’de partililerle buluştu
Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı
Tekirdağ’da kızını ve birlikte yaşadığı bayanı silahla öldüren kişi intihar teşebbüsünde bulundu
Kırklareli’nin yüksek kısımlarında kar yağışı tesirli oluyor
DEM Parti heyetinden Figen Yüksekdağ’a ziyaret
Edirne ve Kırklareli’nde kar yağışı aralıklarla tesirli oluyor
İstanbul Havalimanı’nda yakalanan goril yavrusuna “Zeytin” ismi verildi
İstanbul’da araçlarıyla drift ve makas atan 3 şoföre 149 bin 414 lira ceza kesildi
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Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Bilecik’te AK Parti Bayan Kolları 7. Olağan Kongresi yapıldı

BİLECİK (AA) – Bilecik'te, AK Parti Kadın Kolları 7. Olağan Kongresi gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın partisinin illerdeki kongre süreçlerine ilişkin hitabı dinletildi, “Biz Varız” isimli video gösterildi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, yaptığı konuşmada, kongrenin kente ve Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kadınların siyasetteki ve toplumdaki varlığına büyük önem verdiğini vurgulayan Eldemir, şöyle devam etti:

“Cumhuriyetimiz genç bir cumhuriyet, 102'nci yılımızdayız. 1934 yılının 5 Aralık'ında kadına seçme ve seçilme hakkı verildi. O tarihten 2014-2015 seçimlerine kadar kadına verilen seçme ve seçilme hakkı, birtakım engellerle uygulandı. Bazı milletvekili arkadaşlarımız birtakım gerekçelerle aday gösterilemiyordu. Kadına verilen seçme ve seçilme hakkının tam hakkıyla uygulandığı dönem, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın devletimizin başında olduğu bir dönemde oldu.”

AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Selim Yağcı da “Cennet annelerin ayaklarının altındadır” düsturuyla hareket ettiklerini belirtti.

Kadınların siyasetin nesnesi değil öznesi olduğunu aktaran Yağcı, “Bizler, 'Kadınını yok sayan, enerjisinin yarısını yok saymıştır' diyen bir siyasi partinin mensubuyuz, yolun yolcusuyuz ve bir liderin yol arkadaşıyız. Başladığımız günden itibaren, enerjimizin, motivasyonumuzun en büyük kaynağı hanım kardeşlerimizdir.” dedi.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Merkez Yürütme Kurulu Üyesi Fulya Kaya ise partilerinin “kadın hareketi” niteliği taşıdığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, kadınların siyasette yer alması için çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Kaya, “AK Parti Kadın Kolları, 5,5 milyonu aşkın üyesiyle dünyada ve ülkemizde birçok siyasi partinin toplam üye sayısından fazla teşkilatlanmaya sahiptir. Partimiz, kongrelerimizde geçmişin tecrübelerinden faydalanıp geleceğin yenilikleriyle buluşmaktadır.” ifadesini kullandı.

AK Parti Bilecik Kadın Kolları Başkanı Semra Aydemir de siyasi görüş ayırt etmeksizin tüm kadınların güçlenmesi, üretmesi ve saygınlık elde etmesi için mücadele verdiklerini anlattı.

Kadınların partilerindeki “iyilik ve başarı” fikirlerini devamlı diri tuttuğuna değinen Aydemir, “İşte bu nedenle AK Parti'nin zaferlerinin mimarları, kadınlardır. AK Parti iktidarları döneminde, kadınların hayatını kolaylaştıran ve onları toplumda ön sıralara taşıyan birçok reforma imza atıldı.” değerlendirmesini yaptı.

İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ile AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım'ın da katılımcılara hitap ettiği organizasyona, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin ile partililer katıldı.

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Kadın
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Parti

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