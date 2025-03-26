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Bilecik’te alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir alışveriş merkezinin enerji odasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Eskişehir-Bursa kara yolu üzerinde bulunan alışveriş merkezinin enerji odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı...