Bilecik’te boşandığı eşine nafaka yatırmadığı öne sürülen kişi tutuklandı haberi

Bilecik'te boşandığı eşine nafakasını yatırmadığı iddia edilen kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, gerçekleştirdiği denetimlerde Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapılan B.T'nin, “nafaka hükümlerine uymamak” suçundan arandığı belirlendi.
Gözaltına alınan B.T, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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