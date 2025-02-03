SON DAKİKA
Suyun kıymeti çocuklara “Su Kardeşliği” projesi ile öğretiliyor haberi
Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi
Göz tansiyonunda tedaviye geç kalınması körlüğe neden olabilir haberi
Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi
Migros’un iklim değişikliğiyle mücadelesine uluslararası onay haberi
Edirne’de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor haberi
Balıkesir’de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden öğrenciler okullarında anıldı haberi
Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
İstanbul’da 2024’te kuduz riskli temas nedeniyle 110 bin kişi hastanelere başvurdu haberi
Suyun kıymeti çocuklara “Su Kardeşliği” projesi ile öğretiliyor haberi
Lösemiyi yenen genç, kaybettiği arkadaşlarının anısını kanserli çocuklara destekle yaşatıyor haberi
Göz tansiyonunda tedaviye geç kalınması körlüğe neden olabilir haberi
Tekirdağ’da “1. Hamsi ve Mıhlama Festivali” binlerce kişiyi ağırladı haberi
Migros’un iklim değişikliğiyle mücadelesine uluslararası onay haberi
Edirne’de üretilen yangın battaniyesi ve koruyucu ürünler talep görüyor haberi
Balıkesir’de çıkan yangında 3 bina kullanılamaz hale geldi haberi
Kartalkaya’daki otel yangınında hayatını kaybeden öğrenciler okullarında anıldı haberi
Kırklarelispor, Türkiye Kupası’nda oynayacağı Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü haberi
İstanbul’da 2024’te kuduz riskli temas nedeniyle 110 bin kişi hastanelere başvurdu haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor haberi

Bilecik’te devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor haberi

- Tarım ve Orman Bakanlığının "Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi"nden yararlanan Orhan Çeliktaş: - "Üretici için çok iyi bir proje. Başvurmak isteyenler cesur olsunlar. Diğer üretici arkadaşlara da bu tip devlet desteklerinden faydalanmalarını tavsiye ediyorum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te devlet desteğiyle kurduğu çiftlikte etlik büyükbaş hayvan yetiştiriyor haberi

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN – Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, Tarım ve Orman Bakanlığının “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi” kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle çiftlik kuran Orhan Çeliktaş, yetiştirdiği büyükbaş hayvanları kurbanlık ve etlik olarak satıyor.

Aslen Tokatlı olan, uzun yıllar İstanbul'da lokanta işleten 57 yaşındaki Çeliktaş, 2018'de hayvancılığa başlamak için lokantasını kapatarak bir arkadaşıyla ilçeye bağlı Yeni Mahalle'de arazi satın aldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü aracılığıyla başvurduğu “Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesi”nden 2022'de yararlanmaya hak kazanan, proje kapsamında hibe edilen 3,5 milyon lirayla tesisin yapı malzemeleri ile ekipmanlarını satın alan Çeliktaş, Ağustos 2024'te inşaatı tamamlayıp üretime başladı.

Kentteki besicilerden temin ettiği 50 düve ve boğadan 6 ayda 10 buzağı alan Çeliktaş, yetiştirdiği hayvanları ildeki kasaplara ve kurban pazarlarındaki alıcılara satıyor.

– “Hayvanın ruh halinden anlamak, onları sevmek lazım”

Altı çocuk babası Orhan Çeliktaş, AA muhabirine, projeden internette yaptığı araştırmayla haberdar olduğunu söyledi.

Güzel bir sistem kurduklarını anlatan Çeliktaş, “Hayvanların bakımını tek kişi rahatlıkla halledebiliyoruz. Sürüyü 110 başa çıkarmayı hedefliyoruz. Hibe edilen parayla yem karma ve ezme makinesi, gübre pompası, kantar ve inşaat malzemeleri aldık. Üretici için çok iyi bir proje. Başvurmak isteyenler cesur olsunlar. Hayvanın ruh halinden anlamak, onları sevmek lazım. Bakışlarından dertlerini anlayabilmek lazım.” diye konuştu.

Çeliktaş, gününün tamamını tesisinde geçirdiğini, izin yapmadığını belirtti.

Erken saatlerde mesaiye başladığını dile getiren Çeliktaş, “Yiyeceklerini verip durumlarını kontrol ediyorum. Akşamüstü ve gece yeniden besliyorum. Üşümesinler diye geceleri gelip ateş yaktığım bile oluyor. Diğer üretici arkadaşlara da bu tip devlet desteklerinden faydalanmalarını tavsiye ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Proje

İlgili Haberler

Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 11:11

Tekirdağ’da sis etkili oldu haberi

Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:55

Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor haberi

Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:40

Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi

GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:30

GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi

İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 10:24

İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi

İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi
Yerel
3 Şubat 2025, 09:40

İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi