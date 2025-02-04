SON DAKİKA
Çınarcık’ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi haberi
Radisson Otel Grubundan 2024 yılı değerlendirmesi haberi
Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi
Meme kanserini erken teşhisle yendi haberi
Çınarcık’ta yangın farkındalığı için seminer düzenlendi haberi
Radisson Otel Grubundan 2024 yılı değerlendirmesi haberi
Tekirdağ’da “yalancı bahara” aldanan badem ağaçları çiçek açtı haberi
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi
Bursa’da Kütüphaneden Kampüse Programı başladı haberi
“Kaspersky Thin Client” güncellendi haberi
Adıyaman’da KADEM Kadın Destek Merkezi’nin resmi açılışı yapıldı haberi
Kocaeli’de kaçak sigara operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı haberi
Parolapara 2024’te müşteri portföyünü 5 katına çıkardı haberi
Meme kanserini erken teşhisle yendi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi

Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üzerinden 35 bin lira nakit para bulundu.Tevfikbey Caddesi'nde 'ameliyat' olacağım diyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi

Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üzerinden 35 bin lira nakit para bulundu.

Tevfikbey Caddesi'nde 'ameliyat' olacağım diyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü. Kadının üst aramasında 35 bin lira nakit para bulundu. Paralarla ilgili tutanak düzenlenirken, kadına idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde vatandaşların dini ve ahlaki değerlerini istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında ekip kurduklarını bildirdi.

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında bulunan Öndersev, “Her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin lira ile yakaladı. Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Para

İlgili Haberler

Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:41

Kırklarelili sanatçı, kansere türküyle dikkati çekti haberi

Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:35

Esenyurt’ta asker eğlencesi bahanesiyle yolu trafiğe kapatan 5 sürücüye para cezası haberi

Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:35

Tekirdağ’da 4 kilo 100 gram esrar ele geçirildi haberi

Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:30

Çanakkale “Uluslararası Seramik Festivali”ne ev sahipliği yapacak haberi

Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:30

Fuzul, Togg kazanan talihlilere araçlarını teslim etti haberi

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi
Yerel
4 Şubat 2025, 12:26

Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alpaslan Çakar, AA Finans Masası’na konuk oldu: (1) haberi

Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi Kocaeli, Karabük, Bolu ve Düzce’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi Daikin, “En Fazla Yeni Kadın Çalışan İstihdamı Sağlayan Firma” ödülünün sahibi oldu haberi