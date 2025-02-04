Bilecik’te dilencinin üzerinden 35 bin lira çıktı haberi

Bilecik'te dilencilik yapan bir kadının üzerinden 35 bin lira nakit para bulundu.

Tevfikbey Caddesi'nde 'ameliyat' olacağım diyerek dilencilik yapan bir kişiden şüphelenen ekipler, kadını Zabıta Amirliği Merkezi'ne götürdü. Kadının üst aramasında 35 bin lira nakit para bulundu. Paralarla ilgili tutanak düzenlenirken, kadına idari para cezası uygulandı.

Bilecik Belediyesi Zabıta Müdürü Mücahit Öndersev, gazetecilere yaptığı açıklamada, kent genelinde vatandaşların dini ve ahlaki değerlerini istismar eden dilencilerle mücadele kapsamında ekip kurduklarını bildirdi.

Dilencilere itibar edilmemesi uyarısında bulunan Öndersev, “Her alanda vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlamak adına görevimizi sürdürüyoruz. Bununla birlikte vatandaşlarımızın dini ve ahlaki duygularını istismar ederek para toplayan kişilere karşı da mücadele ediyoruz. Bununla ilgili bir ekip kurduk ve arkadaşlarımız bir dilenciyi üzerinde 35 bin lira ile yakaladı. Dilencilik bir meslek haline gelmesin istiyoruz. Vatandaşlarımızın bu tür durumları duymaları veya karşılaşmaları halinde vakit kaybetmeden bizimle iletişime geçmelerini bekliyoruz. Bilecik'te bu tür durumların yaşanmamasını istiyoruz. Bununla ilgili sıkı denetimlerimiz devam edecek.” ifadelerini kullandı.