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Bilecik’te Emniyet Ekipleri KGYS ve Dronla Trafik Denetimi Yaptı

Bilecik'te, emniyet ekipleri tarafından Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ve dron destekli trafik denetimi yapıldı.

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Trafik Denetleme ve Merkez ile Bozüyük Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün denetimlerinde, kırmızı ışık kuralına uymamak, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten menedilen araca verilen izin süresinin sonunda aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması ile hız ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 199 araç ve sürücüsüne toplam 346 bin 654 lira ceza kesildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik
Trafik Denetimi

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