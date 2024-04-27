Bilecik’te Emniyet Ekipleri KGYS ve Dronla Trafik Denetimi Yaptı

Trafik Denetleme ve Merkez ile Bozüyük Bölge Trafik Şube Müdürlüğünün denetimlerinde, kırmızı ışık kuralına uymamak, araçların sağından veya banketlerden yararlanmak suretiyle geçmek, muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıkılması nedeniyle trafikten menedilen araca verilen izin süresinin sonunda aracın muayenesi yapılmadan trafiğe çıkarılması ile hız ihlali gibi tespitler uygulama noktalarındaki ekiplere bildirildi.
Denetimlerde, ihlallerinden dolayı 199 araç ve sürücüsüne toplam 346 bin 654 lira ceza kesildi.
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