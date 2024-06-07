Bilecik’te su kanalına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı. Kent merkezinden İstasyon Mahallesi’ne seyir halindeki Caner A. idaresindeki 11 BA 650 plakalı otomobil, TOKİ Rampaları mevkisinde kontrolden çıkarak yolun kenarındaki su kanalına devrildi.

Araçta sıkışarak yaralanan sürücü Caner A, olay yerine gelen Bilecik Belediyesine bağlı itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kaza yeri ise karayolları ekiplerince temizlendi.