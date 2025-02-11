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Bakan Göktaş, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde konuştu: haberi
Bilecik’te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi haberi
Uludağ’da yaban hayvanları için yem bırakıldı haberi
Borsa İstanbul’da gong Vişne Madencilik için çaldı haberi
Tekirdağ’da deniz ulaşımı normale döndü haberi
TÜ Mimarlık Fakültesi öğrencilerinin ödüllü projeleri sergilendi haberi
Bağımlılıktan kurtulan 27 yıllık sigara tiryakisi, 8 arkadaşına örnek oldu haberi
Dijital dönüşümde rekabeti en çok “tekelleşme” tehdit ediyor haberi
İstanbul’da kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi haberi
THY Teknik AŞ ve Air India Express iş birliklerini yeni anlaşmayla güçlendirdi haberi
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Bilecik’te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, "Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek" projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Pazaryeri Nabi Avcı ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te jandarma personeli liselilerle bir araya geldi haberi

Bilecik Jandarma Alay Komutanlığı personeli, “Bilinçli Toplum, Güvenli Gelecek” projesi kapsamında Pazaryeri ilçesinde liselilerle buluştu.

Öğrencilerin bilgilendirilmesi ve kariyer planlamalarına katkı sağlamak amacıyla Pazaryeri Nabi Avcı Anadolu Meslek Lisesinde eğitim gören 10-11-12. sınıf öğrencilerine seminer verildi.

Etkinlikte, jandarmanın çalışma alanları, kariyer fırsatları ve toplumsal hayatın katkıları hakkında slayt gösterimi yapıldı.

Öğrencilerin ilgi gösterdiği etkinlik, soru cevap bölümüyle sona erdi.

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