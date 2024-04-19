Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonunda 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar yaptı.
Bu adreslerdeki aramalarda 23 bin 620 dolu makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti bulundu.
Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.
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