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Bilecik’te Kaçak Tütün Operasyonunda 5 Şüpheli Hakkında İşlem Yapıldı

Bilecik'in Söğüt ilçesinde düzenlenen kaçak tütün operasyonunda 23 bin 620 dolu makaron ele geçirildi.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine ilçedeki 4 iş yerine eş zamanlı baskınlar yaptı.

Bu adreslerdeki aramalarda 23 bin 620 dolu makaron, 5 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet elektronik sigara ve 30 adet elektronik sigara likiti bulundu.

Operasyon kapsamında 5 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik
Kaçak Tütün Operasyonu

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