Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tütün kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.
Çalışmalarda, 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütün bulundu. Söz konusu ürünleri tedarik eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İlgili Haberler
Balıkesir’de 38 Düzensiz Göçmen İle Bir Göçmen Kaçakçısı Yakalandı
Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 1 Kişi Yaralandı
Erzurum’da Etkili Olan Kar Yağışı Şehri Beyaza Bürüdü
Balıkesir’de Asayiş Uygulamasında Aranan 7 Kişi Yakalandı
Sakarya’da Beşinci Kattan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Kar Nedeniyle 11 Yerleşim Yerine Ulaşım Sağlanamıyor