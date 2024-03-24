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Bilecik’te Kaçakçılık Operasyonunda 1 Kişi Hakkında İşlem Yapıldı

Bilecik'te, polis ekiplerince düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütüne el konuldu.

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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte tütün kaçakçılığına yönelik operasyon gerçekleştirdi.

Çalışmalarda, 4 bin 200 dolu makaron ile 30 kilogram tütün bulundu. Söz konusu ürünleri tedarik eden şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Bilecik
Kaçakçılık Operasyonu

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