Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi

Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

G.G. idaresindeki 43 RS 199 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampaları mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran 34 GMV 492 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi K.G. çocukları Y.E.G, E.Y. ve G.G. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.