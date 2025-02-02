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Marmara Denizi’nin Adalar bölgesinde müsilaj görülmeye devam ediyor haberi
Yalova’da şebeke suyu hattında görülen köpüklenmeyle ilgili 5 şüpheli adliyede haberi
Edirne Uluslararası Veteran Basketbol Turnuvası sona erdi haberi
Dünya Sulak Alanlar Günü Hersek Lagünü’nde kutlandı haberi
Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi
Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi geçen yıl 1 milyon 825 bin hastaya hizmet verdi haberi
Böceklerin kışı canlı geçirmesi tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor haberi
Karadenizli kadınlar yöresel kıyafetleriyle Tekirdağ’da şenliklere renk katıyor haberi
Lüleburgaz’da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı haberi
Ümraniye’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 2 minibüs şoförüne para cezası uygulandı haberi
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Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.G.G. idaresindeki 43 RS 199 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampaları mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran 34 GMV 492 plakalı kamyona ark...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te kamyona arkadan çarpan otomobildeki 5 kişi yaralandı haberi

Bilecik'te otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

G.G. idaresindeki 43 RS 199 plakalı otomobil, Bilecik-Bozüyük kara yolu Şelale rampaları mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran 34 GMV 492 plakalı kamyona arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile eşi K.G. çocukları Y.E.G, E.Y. ve G.G. yaralandı.

Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kara yolunda bir süre aksayan trafik akışı otomobilin yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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