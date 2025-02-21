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Basın İlan Kurumunun yeni yönetim kurulu üyeleri belli oldu haberi
Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi
Edirne’de müze yöneticilerine eğitim verildi haberi
Jeep’in şubat kampanyası devam ediyor haberi
Bursa’da telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan şüpheli yakalandı haberi
Tunca Nehri kenarındaki 5,5 asırlık camide restorasyon çalışmaları sürüyor haberi
Gelibolu’da ilkokul öğrencileri polisleri ziyaret etti haberi
Çanakkale’de evlerden hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı haberi
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Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te, "Kan bağışı hayat kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesi ve Cumhuriyet İlkokulu önünde hazırlanan kan verme noktasına gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te kan bağışı kampanyası başlatıldı haberi

Bilecik'te, “Kan bağışı hayat kurtarır” sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılayı Derneği Bilecik Şubesi ve Cumhuriyet İlkokulu önünde hazırlanan kan verme noktasına gelen vatandaşlar, sağlık kontrolünden geçtikten sonra kan bağışında bulundu.

Şube Başkanı Murat Ateş, yaptığı açıklamada, amaçlarının, ramazan ayı öncesi kan stoklarının tamamlanması için çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

Kampanyaya vatandaşların destek verdiğini ifade eden Ateş, şöyle konuştu:

“Günlük 25-30 kişi kan bağışında bulunuyor. Kampanya olduğu günlerde bu sayımız artıyor. Burada toplanan kanlar Eskişehir Bölge Kan Merkezi'ne gönderiliyor. Orada gerekli ayrıştırmalar yapılarak, hastanelerin ve hastaların taleplerine göre dağıtımı yapılıyor. Vatandaşlarımızın destek ve bağışlarıyla ihtiyaç sahipleri arasında gönül köprüsü kurabiliyoruz. Amacımız, toplumda yardımlaşma ve dayanışma bilincini artırmak.”

Ateş, 26-28 Şubat tarihleri arasında Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesinde kan bağışı kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı da 34'üncü kez bağışında bulundu.

Kan Bağışı

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