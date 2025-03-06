Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde, konteyner taşıyan tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
M.B. yönetimindeki 34 BHR 644 plakalı konteyner yüklü tır, Osmaneli-Sakarya kara yolunun İçmeler mevkisinde devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü M.B, yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Osmaneli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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