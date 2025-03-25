Bilecik’te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor haberi

Okul Sporları faaliyetleri kapsamında Bilecik'te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor.

İstasyon Spor Salonu'nda, Bilecik'in yanı sıra Bolu, Bursa, Çankırı, Düzce, Edirne, Eskişehir, İstanbul, Kastamonu, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Zonguldak'tan gelen 250 kız ve erkek sporcu, 10 farklı sıklette 2 gün mücadele edecek.

Sıkletlerinde ilk 3 dereceye giren sporcular, Amasya'da 26-27 Nisan'da düzenlenecek Türkiye birinciliği yarışmalarına katılmaya hak kazanacak.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, antrenörlere ve sporculara başarılar dileyerek, minik judocuların yeteneklerini sergileyeceğini söyledi.

Kıran kırana güzel müsabakaların olduğunu anlatan Demir, “Temas sporu, bireysel branşın zorlukları var. Kendim eski milli güreşçi olarak bizim branşımızla judo branşı birbirine çok yakındır. Biz elbiseyi tutmadan onlar elbiseyi tutarak müsabaka yapıyorlar. Gerçekten zorluğu çok fazla ve sakatlık oranı olabilecek kapasitede, diğer branşlara göre çok fazla. Temennimiz, sakatlık olmadan centilmenlik içeresinde müsabakaların tamamlanması.” dedi.