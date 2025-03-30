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Bilecik’te mezarlıkta toplu bayramlaşma geleneği sürdürülüyor haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.Namazlarını kıldıktan sonra ilçedeki tüm camilerden çıkan yüzlerce kişi, din görevli...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te mezarlıkta toplu bayramlaşma geleneği sürdürülüyor haberi

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde asırlardır sürdürülen gelenek kapsamında bayram namazı sonrası mezarlıkta toplanan vatandaşlar birbirleriyle bayramlaştı.

Namazlarını kıldıktan sonra ilçedeki tüm camilerden çıkan yüzlerce kişi, din görevlileriyle ilçe mezarlığına kadar yürüdü. Mezarlığını ziyaret eden vatandaşlar yakınlarının kabirleri başında dua etti.

Burada din görevlilerince dua edildi, ayetler okundu. Geleneksel mezarlık ziyareti, dua edilmesi ve vatandaşların yakınlarının kabirlerine bakım yapmasıyla sona erdi.

Ziyarete katılan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, AA muhabirine, ilçede yıllardır dini bayramlarda toplu mezar ziyaretleri yapıldığını söyledi.

Geleneği yaşatarak gelecek nesillere aktarmayı amaçladıklarını vurgulayan Tekin, şöyle konuştu:

“Böyle bir geleneğin her yerde olmadığını biliyoruz. Bu yüzden devam ettirilmesi için elimizden gelen gayreti göstererek çocuklarımız ve torunlarımızı da getirerek yeni yetişen nesle örnek olmaya çalışıyoruz. Tüm ulusumuzun ve hemşehrilerimizin bayramı mübarek, birlik ve beraberliğimiz daim olsun.”

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