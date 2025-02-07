Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi

Bilecik'te önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu.
Bilecik sanayi rampasında seyir halindeki 11 ABD 739 plakalı otomobil henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarparak durdu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Otomobilde hasar oluşan kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yolda ulaşım aksadı.
Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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