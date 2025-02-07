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Meriç Nehri kenarındaki Söğütlük Millet Bahçesi yakında hizmete alınıyor haberi
Bayramiç’te çatı yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü haberi
Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde kar yağışı etkili oldu haberi
Çanakkale’de müsilajla mücadele için toplantı düzenlendi haberi
Balıkesir’de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 3 şüpheli tutuklandı haberi
Bağcılar’da “6 Şubat Deprem Şehitlerini Anma Programı” düzenlendi haberi
BBDSO’nun konserinde Fazıl Say’ın eserleri seslendirildi haberi
Bahçelievler’de trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 6 sürücüye para cezası haberi
Bursa’da depremde hayatını kaybedenler “sessiz yürüyüş”le anıldı haberi
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Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'te önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu.Bilecik sanayi rampasında seyir halindeki 11 ABD 739 plakalı otomobil henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu re...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te otomobil önce refüje ardından aydınlatma direğine çarptı haberi

Bilecik'te önce refüje ardından aydınlatma direğine çarpan otomobilde hasar oluştu.

Bilecik sanayi rampasında seyir halindeki 11 ABD 739 plakalı otomobil henüz ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu refüje ve aydınlatma direğine çarparak durdu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Otomobilde hasar oluşan kaza nedeniyle tek şeridi trafiğe kapanan yolda ulaşım aksadı.

Aracın çekiciyle kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.

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