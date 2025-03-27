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Bilecik’te “Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim” programı düzenlendi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) "Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim" adlı programı gerçekleştirildi.Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren İslami İlimler Fakültesi&#...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te “Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim” programı düzenlendi haberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesince (BŞEÜ) “Şeyh Edebali Diyarından Geleneksel 1001 Hatim” adlı programı gerçekleştirildi.

Şeyh Edebali Yerleşkesi'ndeki Orhan Gazi Camisi'nde, BŞEÜ'de faaliyet gösteren İslami İlimler Fakültesi'nin organize ettiği programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kurban, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Baş ve vatandaşlar ile öğrenciler katıldı.

Etkinlikte, dualar yapıldı ve teravih namazı kılındı.

Programda Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından kandil şekeri dağıtıldı.

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