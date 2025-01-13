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Bilecik’te seyir halindeyken yanan araba kullanılamaz hale geldi
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Edirne Belediyesi ortasında kültürel işbirliği protokolü imzalandı
Türkiye’nin birinci astronotu Gezeravcı, Kocaeli’de öğrencilerle buluştu
Tekirdağ’da geçen yıl çevreyi kirleten 211 tesise 91 milyon 844 bin lira ceza uygulandı
Kocaeli’deki doğal gaz patlamasında yaralanan bayan ömür çabasını kaybetti
Kocaeli’de 36 sikke ele geçirildi
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Karacabey’de 1 yılda 252 kişi tutuklandı
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Bilecik’te seyir halindeyken yanan araba kullanılamaz hale geldi

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Bilecik’te seyir halindeyken yanan araba kullanılamaz hale geldi

BİLECİK (AA) – Bilecik'te, kent merkezinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.

M.C. (37) yönetimindeki 11 TF 876 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi-1 Sokağı'ndan Ertuğrul Gazi Caddesi'ne dönerken motor bölümünden aniden alev aldı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.

Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yanan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.

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