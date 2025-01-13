Bilecik’te seyir halindeyken yanan araba kullanılamaz hale geldi

BİLECİK (AA) – Bilecik'te, kent merkezinde seyir halindeyken alev alan otomobil kullanılamaz hale geldi.
M.C. (37) yönetimindeki 11 TF 876 plakalı otomobil, İstiklal Mahallesi Ertuğrul Gazi-1 Sokağı'ndan Ertuğrul Gazi Caddesi'ne dönerken motor bölümünden aniden alev aldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülürken araç kullanılamaz hale geldi.
Olay nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, yanan aracın çekiciyle yoldan kaldırılmasıyla normale döndü.
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