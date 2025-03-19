Bilecik’te tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı haberi

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde tır ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Ali P. idaresindeki 34 GYK 402 plakalı tır, Gölpazarı-Yenipazar kara yolu Belkese köyü yakınlarında, Yaşar G. yönetimindeki 11 DK 282 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü Yaşar G. ile araçtaki yolcular Fuat Ö. ile Ali Yıldız (66), 112 Acil Sağlık ekiplerince Gölpazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yıldız, hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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