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Tekirdağ’da “Sanatçı Kadın Akademisyenler” resim sergisi açıldı haberi
Edirne’de lise öğrencilerine yönelik deprem ve tahliye tatbikatı gerçekleştirildi haberi
Edirne’de öğrencilere yönelik sportif yetenek taraması başladı haberi
Citroen’den mart ayı kampanyası haberi
QNB Leasing ve IFC’den yeşil dönüşüme destek haberi
Bilecik’te konteyner taşıyan tırın devrildiği kazada sürücü yaralandı haberi
Çınarcık’da öğrencilere yangın ve afetlere hazırlık eğitimi haberi
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi
Ayvalık’ta Nikita Çayı ıslah ediliyor haberi
Kimya sektöründen şubatta 2,5 milyar dolarlık ihracat haberi
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Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tır, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.Bozüyük'ten İnegöl istikametinde seyreden K.A. idaresindeki 16 ZV 434 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde devrildi.İhbar üzerin...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te tırın devrildiği kaza ulaşımda aksamaya neden oldu haberi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde devrilen tır, Bursa-Ankara kara yolunda ulaşımı aksattı.

Bozüyük'ten İnegöl istikametinde seyreden K.A. idaresindeki 16 ZV 434 plakalı tır, Bursa-Ankara kara yolu Mezitler mevkisinde devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Ankara istikametine yaklaşık 3 saat kapanan yol, tırın kaldırılmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

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