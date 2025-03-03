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Esenyurt Belediye Başkan Vekili Aksoy, Güneydoğu gazisi ve ailesiyle iftar yaptı haberi
GÜNCELLEME 2 – Çanakkale’de yoldan çıkıp boş araziye giren tur otobüsündeki 40 kişi yaralandı haberi
Otizmli milli yüzücü Ali Şiroğlu, dünya şampiyonluğu hedefiyle kulaç atıyor haberi
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ayasofya-i Kebir Camii’nde teravih namazı kıldırdı: haberi
Türk akademisyenler, Fransa’da ikincilik kazanan kardan heykelle küresel ısınmaya dikkati çekti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesimindeki kaza ulaşımı aksattı haberi
TARSİM, tohumculuk sektörünün temsilcileriyle buluştu haberi
Devlet desteğiyle kurduğu tesisle 4 ülkeye elma ihraç ediyor haberi
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Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.Kazada yaralanıp Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan 11 kişinin tamamının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenil...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralananlar taburcu edildi haberi

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, tırın yolcu otobüsüne arkadan çarptığı kazada yaralanan 11 kişi taburcu edildi.

Kazada yaralanıp Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan 11 kişinin tamamının tedavilerinin tamamlanarak taburcu edildiği öğrenildi.

– Olay

F.Ö. idaresindeki 16 RAK 36 dorse plakalı tır, Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra rampası mevkisinde, D.A. yönetimindeki 75 AG 007 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarpmıştı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkarak durabilen otobüsteki 10 yolcu ile tır şoförü F.Ö. yaralanmıştı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılmıştı.

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