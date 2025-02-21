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Ağız ve diş sağlığı Sakarya’da düzenlenen kongrede ele alınıyor haberi
Tekirdağ’da eski eşini bıçaklayarak öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası haberi
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi
Bursa’da kar nedeniyle kapanan 143 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı haberi
İstanbul’da tatili fırsat bilen çocuklar karın keyfini çıkardı haberi
Beşiktaş’ta toprak kayması sonucu istinat duvarı yıkıldı haberi
Edirne’de Fırat Yılmaz Çakıroğlu anıldı haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda karla mücadele çalışmaları kesintisiz sürüyor haberi
Trakya’da okul kantinleri ile çevredeki restoranlar ve marketler denetlendi haberi
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Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi

BİLECİK (AA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yeşil Kampüs Festivali'ne ev sahipliği yaptı.BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığı...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilecik’te Yeşil Kampüs Festivali düzenlendi haberi

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Yeşil Kampüs Festivali'ne ev sahipliği yaptı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlı Türkiye Çevre Ajansı tarafından gençlerin çevre farkındalığına katkı sunmak amacıyla düzenlenen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nazile Ural, Genel Sekreter Muhammet Büyük ve akademisyenler ile öğrencilerin katıldığı festivalde, bilgilendirme yapıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şunları ifade edildi:

“Yeşil kampüs tır ile sıfır atık, enerji verimliliği, çevre dostu uygulamalar ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri konusunda farkındalık yaratmayı amaçlanmaktadır. Üniversitemiz kampüsünde gerçekleşen etkinlikler kapsamında, geri dönüşüm uygulamaları, su ve enerji tasarrufu ile çevresel sürdürülebilirlik konularında bilgilendirme yapılmıştır. Etkinlik süresince öğrencilerimiz, interaktif sunumlar ve uygulamalarla çevre bilincini artırmaya yönelik deneyimler kazandı. Çeşitli atölyeler ve eğitimlerle sürdürülebilir yaşam pratikleri hakkında farkındalık oluşturulurken kampüs içerisinde daha çevreci ve doğa dostu uygulamaların yaygınlaştırılması konusunda görüş alışverişinde bulunulmuştur.”

Çevre

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