SON DAKİKA
Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi
Çanakkale’de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı haberi
Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi
Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi
Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak haberi
Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi
Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami’nin ziyaretçi sayısını artırdı haberi
Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi
Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi
Yüzmede 30 madalya kazanan Ela Güzelsoy, milli takım için kulaç atıyor haberi
Çanakkale’de insan sağlığına zararlı otlarla mücadele başladı haberi
Yazar ve ressam Selvigül Kandoğmuş Şahin, yazarlığa uzanan sürecini anlattı: haberi
Cam ve porselenleri sanat eserine dönüştürüyorlar haberi
Her yıl 18 Mart’ta yaptığı bağışlarla “Senede Bir Gün” kampanyasına ilham verdi haberi
İstanbul, 1 hafta çöl tozunun etkisinde kalacak haberi
Tarım sigortası sisteminin Arnavutluk’ta kurulmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi haberi
Kabe taşı ve örtüsü ramazanda Eski Cami’nin ziyaretçi sayısını artırdı haberi
Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi
Musiki Eğitim Vakfı, tasavvuf müziği konseri verdi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi

Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi

- Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen: - "Yurt dışında yaşayan Türk girişimcilerin birikimlerinin, Türkiye'deki girişimlere fayda sağlaması için uluslararası ağ oluşturmaya çalışıyoruz" - "Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Amerika'ya açılabilecek şirketler yetiştirmek hedeflerimiz arasında. Onların ihtiyaç duydukları destekleri de sağlamaya çalışıyoruz"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bilişim Vadisi’nin 2025 hedefi globale açılmak haberi

CEM ALİ KUŞ – Bilişim Vadisi Genel Müdürü Erkam Tüzgen, 2025'te bünyelerindeki girişimcilerle globale açılmayı ve dünyaya ürün satabilen saygın kuruluşlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

Bilişim Vadisi'nde yürütülen çalışmalara ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Tüzgen, Türkiye'nin girişimcilik ülkesi olma hedefi doğrultusunda çalışmaları sürdürdüklerini, girişimcilere ihtiyaç duydukları her türlü desteği vermeye gayret gösterdiklerini belirtti.

Tüzgen, Bilişim Vadisi bünyesinde bulunan 700'ü aşkın girişim için eğitim, mentörlük, teknik destek, uluslararası ilişkiler, yurt içi, yurt dışı, iş ve yatırımcı ilişkileri gibi çok çeşitli alanlarda hizmet sunduklarını anlattı.

Girişimcileri destekleme adına “teknolojinin ham maddesi insan kaynağını” yetiştirmeye gayret ettiklerinden bahseden Tüzgen, “Bu doğrultuda TEKNOFEST yarışmalarının bir paydaşıyız. Çünkü TEKNOFEST, yetkin girişimci adaylarını geliştirmek için büyük fırsat. Bunun yanında Bilişim Vadisi olarak iki yazılım okuluna da ev sahipliği yapıyoruz. 42 Türkiye yazılım okullarında ileri teknolojiler geliştirecek yazılımcıları yetiştiriyoruz.” diye konuştu.

Tüzgen, 2024'ün dünyadaki girişimciler için zor geçtiğini, Türkiye'de de birtakım zorluklar yaşandığını ancak Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve KOSGEB gibi kurumlarla girişimcilere destek sağlandığını kaydetti.

– “Yapay zeka hızlandırma programları açmaya başladık”

Bilişim Vadisi olarak, kendi girişim sermayesi fonları üzerinden Türkiye'deki girişimcilere yatırım yaptıklarını aktaran Tüzgen, “Yatırım sayımız 50'ye yaklaştı. İnşallah önümüzdeki yıllarda artarak devam edecek. Girişimcilerimize sadece yatırım yapıp bırakmıyoruz. Başarılı olmaları için de onları destekliyor, süreçlerini takip ediyoruz.” dedi.

Tüzgen, Türkiye'deki girişimlerin elde ettikleri başarıların yerelde kalmaması için uluslararası işbirlikleri yaptıklarını vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Bu alanda girişimlerin yurt dışına açılabilmesi için çeşitli çalışmalarımız var. Hem Avrupa hem de Amerika pazarına Türkiye'deki girişimlerin girebilmesi için, bırakın taşınmayı seyahat bile etmeye gerek duymayacağı işbirlikleri geliştirmekteyiz. Yurt dışında yaşayan Türk girişimcilerin birikimlerinin, Türkiye'deki girişimlere fayda sağlaması için uluslararası ağ oluşturmaya çalışıyoruz. Globalde varlık gösterebilecek güçlü şirketler yetiştirmek istiyorsak Türkiye'nin de sınırlarını açması gerekiyor. Bütün dünyaya hizmet satabilen ve saygı görebilen kuruluşlar yetiştirerek desteklemeyi hedefliyoruz. Bu doğrultuda Avrupa, Asya, Afrika, Orta Doğu ve Amerika'ya açılabilecek şirketler yetiştirmek hedeflerimiz arasında. İhtiyaç duydukları destekleri de sağlamaya çalışıyoruz.”

Tüzgen, “Milli Teknoloji Hamlesi” doğrultusunda teknoloji geliştiricinin veya girişimcinin başarılı olabilmesi için ihtiyaç duyduğu desteği uçtan uca sağlamak için gayret ettiklerini, yeni girişimcileri desteklemek için “B-Stars” adlı, birçok teknoloji alanında mentörlük ve eğitimleri içeren yapay zeka hızlandırma programları açmaya başladıklarını bildirdi.

– “Oyun sektöründe Türkiye öne çıkan ülkeler arasında”

Şu anda dünyanın en iyi oyun geliştiricilerinin ve şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterdiğini aktaran Tüzgen, Türkiye'nin oyun sektöründe oldukça dikkati çekici ve iyi bir noktada olduğunu anlattı.

Tüzgen, Bilişim Vadisi bünyesinde çok sayıda oyun girişiminin faaliyet gösterdiğine değinerek, “Bizler oyun geliştirici yetiştirmek için birtakım programlar yürütmekteyiz. 'DIGIAGE' isimli, yıllardır uyguladığımız ve artık yurt dışına açtığımız oyun girişimcisi yetiştirme programımız var.” dedi.

Türkiye'nin oyun stüdyosu, oyun geliştiricileri ve onların aldığı yatırım sayısı bakımından öne çıkan bir pozisyona sahip olduğuna işaret eden Tüzgen, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yatırım yaptığımız şirketlerden biri, şu anda dünyanın iyi oyun platformlarından biri olan 'beklenen en iyi oyunlar' kategorisinde dünyaya tanıtılmakta. Çok umut vadeden girişimlerimiz var, onlarla gurur duyuyoruz. Türkiye halihazırda çok iyi pozisyonda. İngiltere'nin Türkiye'nin önünde olmasına sebep olan yine İngiltere'deki Türk oyun geliştiricileri. Yeni dönemde Türkiye'de oyun teknolojisi olarak yenilikçiliğe sahip oyunlar geliştiriliyor. Yakın zamanda Amerika'da bu alandaki en büyük etkinliklerden birinde, dünyanın en büyük ekran kartı üreticisi olan şirket, 3 oyun tanıtımı yaptı. Bunlardan biri de Türk yapımı bir oyun. Bu tarz örneklerin artarak devam edeceğini önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Bizler, teknoloji kullanan Türkiye'den teknoloji üreten Türkiye'ye, oyun oynayan Türkiye'den oyun geliştiren Türkiye'ye geçmeyi arzu ediyoruz.”

İlgili Haberler

Yapı Kredi Portföy’den yatırımcılara 4 yeni fon haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:08

Yapı Kredi Portföy’den yatırımcılara 4 yeni fon haberi

Tekirdağ’da ramazanda tezgahların gözdesi “hamsi” haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:08

Tekirdağ’da ramazanda tezgahların gözdesi “hamsi” haberi

Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:08

Letonyalı sanatçı Egils Silins, “Uçan Hollandalı” operası için İstanbul’a gelecek haberi

Sakarya’da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kazandırılıyor haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:08

Sakarya’da Mesleki Eğitim Merkezi programıyla sektöre nitelikli iş gücü kazandırılıyor haberi

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:04

Kırklareli Valisi Turan, vatandaşlarla bir araya geldi haberi

Turkcell, fiber müşterilerini Wi-Fi 7 teknolojisiyle buluşturdu haberi
Yerel
11 Mart 2025, 13:04

Turkcell, fiber müşterilerini Wi-Fi 7 teknolojisiyle buluşturdu haberi

Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı haberi Kırklareli’nde çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı haberi Bayramı şehir dışında geçireceklere “otobüs biletini erken alın” tavsiyesi haberi Bayramı şehir dışında geçireceklere “otobüs biletini erken alın” tavsiyesi haberi