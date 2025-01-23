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Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi
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Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Binalardaki yangın kaçış koridorlarının dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi tavsiyesi haberi

TEKİRDAĞ (AA) – Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bal, insanların yoğun olarak kullandığı binalarda yangın merdivenleri ve kaçış koridorlarının yangına dayanıklı malzemelerle dizayn edilmesi gerektiğini söyledi.

Bal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bolu Kartalkaya'daki otel yangınında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

İnsanların yoğun olarak kullandığı binalarda yangına dayanıklı malzemelerin kullanılmasının önemli olduğunu ifade eden Bal, “Bolu'da çok üzücü bir olay yaşadık. Yapıları tasarlarken daha mimari proje aşamasında yangınla ilgili depremle ilgili olduğu gibi güvenlik önlemlerinin alınması gerekiyor. Mimari tasarımın buna uygun olarak ilerlemesi gerekiyor. Biz öğrencilerimize de aynı şeyi söylüyoruz yapıların işte yeterli güvenlikte kullanılabilir ve ekonomik olarak tasarlanması gerekiyor. Bu kapsamda baktığımızda yeterli güvenliğin içerisinde hem deprem güvenliği hem de yangın güvenliği söz konusudur.” dedi.

Bal, otel, hastane gibi yoğun kullanılan yerlerde kaçış koridorlarının olmasının hayati öneme sahip olduğunu dile getirdi.

Binaların tasarımlarında bütün güvenlik önlemlerinin en iyi şekilde alınması gerektiğini aktaran Bal, “Tasarımda iki tip kontrol vardır aslında yangınla ilgili bunlardan birincisi tasarım esnasında aldığımız kararlar. Örneğin yapının araziye yerleşimi araziye herhangi bir yangın olduğu zaman itfaiyenin ya da söndürücü tedbirlerin ulaşılabilmesi için ring yolları vesaire organize edilmesi gerekiyor, bu yapının çevreyle ilişkisi ile alakalıdır. İkinci konu ise insanların özellikle otel gibi uzun süreli yoğun olarak bulunduğu yerlerde ise yangın kaçış mesafeleri çok dikkatli olarak tasarlanmalı. İnsanların yaklaşık 20 adımda kaçış bölgesine ulaşması gerekiyor. Kaçış merdivenleri ya da kaçış koridorlarının yangına dayanıklı malzemelerle tasarlanması gerekiyor gaz beton bunlardan bir tanesidir alçıpan yine bunun gibidir.” diye konuştu.

Yangın ve deprem gibi acil durumlarda kaçış planının önemli olduğunu dile getiren Bal, binalarında acil durumlardaki kaçış planlarına uygun tasarlanması gerektiğini ifade etti.

Bal, otel, hastane ve üniversiteler gibi yoğun kullanılan binaların yapımında yanıcı madde kullanımının en az seviyede olması gerektiğini belirterek, “Binalarda yangının diğer alanlara geçmemesi istenmektedir. Bu amaçla da biz genellikle özellikle yangın merdivenlerinin kapılarının dışa doğru açılması ve özellikle bu kapıların dizayn edildiği malzemenin yanmaz sınıfta olması çok büyük önem arz etmekte. Yine yangın merdivenlerinin çelik türevli malzemeler yerine betonarme gibi yangına daha dayanıklı malzemeleri kullanılarak tasarlanması önem arz etmektedir.” ifadelerini kullandı.

Yangın

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