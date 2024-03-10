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Bir Kişi Tüfekle Kazara Kendini Yaraladı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde, evde elinde tutuğu tüfeğin ateş alması sonucu 23 yaşındaki kişi kazara kendisini yaraladı.

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Çorum’un Sungurlu ilçesinde kazara tüfekle kendini vuran kişi tedavi altına alındı.
Çamoluk köyünde Enes L. (23), evde elinde tuttuğu tüfeğin kazara ateş alması sonucu yaralandı.
İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Karın bölgesinden yaralanan genç, kaldırıldığı Sungurlu Devlet Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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