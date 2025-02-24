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“Bir Zamanlar İstanbul” dizisinde Bosna şehidi Selami Yurdan anıldı haberi

İSTANBUL (AA) - TRT 1'in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi "Bir Zamanlar İstanbul"da Bosna Savaşı'nda şehit olan Selami Yurdan anıldı.TRT'den yapılan açıklamaya göre, Yurdan'ın hikayesi, dizinin 3. bölümünde Ali ve arkadaşlarının mafyanın eli...