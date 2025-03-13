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Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi

- Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cavlak: - "Afet bölgelerinde, sahra rehabilitasyon birimlerinin hızla faaliyete geçmesi, eğitimli fizyoterapistlerin bölgeye yönlendirilmesi ve yeterli ekipmanla desteklenmesi gerekiyor"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi

Biruni Üniversitesi, bu yıl ikinci kez düzenlenen “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu”na ev sahipliği yaptı.

Üniversiteden yapılan açıklamada, alanında uzman kişilerin katıldığı Biruni Üniversitesi Merkez Kampüsünde gerçekleştirilen sempozyumda, afet sonrası rehabilitasyon konuları, detaylıca ele alındı.

Açıklamada, etkinlikteki görüşlerine yer verilen Biruni Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Cavlak, afet sonrası rehabilitasyonun etkin olabilmesi için sağlık çalışanlarının iyi eğitilmiş olması gerektiğini belirtti.

Prof. Dr. Cavlak, “Fizyoterapi ve rehabilitasyon programı öğrencilerine afet sonrası rehabilitasyon konusunda zorunlu dersler verilmesi ve mezuniyet sonrası sertifika programlarının düzenlenmesi gerekiyor. Ayrıca, bu eğitimlerin Sağlık Bakanlığı kontrolünde gerçekleştirilmesi, büyük önem taşıyor.” ifadelerini kullandı.

Afet sonrası rehabilitasyonda toplumsal bilinci artırmanın, sürecin başarıyla yönetilmesinde kritik rol oynadığına işaret eden Cavlak, özellikle afet sonrası kalıcı engeli oluşan bireylerin, alabilecekleri rehabilitasyon hizmetleri ve merkezleri hakkında bilgilendirilmesi gerektiğini aktardı.

Afet bölgelerinde rehabilitasyon hizmetlerinin hızla başlatılabilmesi konusuna da değinen Cavlak, “Afet bölgelerinde, sahra rehabilitasyon birimlerinin hızla faaliyete geçmesi, eğitimli fizyoterapistlerin bölgeye yönlendirilmesi ve yeterli ekipmanla desteklenmesi gerekiyor. Sağlık Bakanlığının bu süreci organize etmesi, sürecin verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.” değerlendirmesinde bulundu.

Cavlak, afet mağdurlarının ruhsal etkilerle başa çıkabilmesi için psikososyal desteklerin önem taşıdığını, başta çocuklar olmak üzere afetzede ve yakınlarına psikolojik destek programlarının başlatılması gerektiğini belirtti.

Normal hayata dönüş için destek sağlayacak ortamlar oluşturulmasının önemine dikkati çeken Cavlak, “Afet bölgelerinde engelli bireylerin rehabilitasyon hizmetlerine erişimi, genellikle kısıtlı. Erken müdahale ve akut tıbbi bakım sağlanmakta olsa da, engelli bireylerin rehabilitasyonlarının devamlılığı için sahra rehabilitasyon merkezlerine gereksinim var.” değerlendirmesini yaptı.

– “Daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum”

Cavlak, yaşanması muhtemel afetlerin daha etkili bir şekilde yönetilmesi adına Türkiye Fizyoterapistler Derneği (TFD) ile iletişime geçilmesi, mezun fizyoterapistlere yönelik sertifika eğitim programlarının başlatılması ve sahra rehabilitasyon birimlerinin hazırlanması tavsiyelerinde bulundu.

Afet müdahale ve eylem planlarına rehabilitasyon birimlerinin dahil edilmesinin, bu süreçlerin daha verimli yönetilmesine olanak tanıyacağını aktaran Cavlak, şunları kaydetti:

“Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yapılan çalışmalar, yetersiz kaldı. Maalesef, rehabilitasyon hizmetleri açısından afet sonrası hazırlık, hala yetersiz. Ancak, Biruni Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum ve bu alanda yayınlanan kitap, önemli bir başlangıç. Bu konuda daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Afetlere daha etkili bir şekilde hazırlıklı olabilmek adına yapılacakların önceden planlanması ve eğitimlerin sürekli olarak güncellenmesi gerekiyor.”

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