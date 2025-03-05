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Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi
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Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi

- Diyaliz tedavisi gören Şafak Tezel, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Organ Nakli Merkezinde yapılan nakille sağlığına kavuştu - Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan: - "Babası verici olmayı kabul etmese, testler yapılmasaydı, muhtemelen akciğer kanseri daha da ilerleyecek ve hayatını kaybedecekti. Bu süreçle babasının da hayatı kurtulmuş oldu"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Böbreğini bağışlayacak babasına kanser teşhisi konulunca kadavradan nakil yapıldı haberi

Diyaliz hastası oğluna böbreğini vermek isteyen babanın, doku uyumu için yapılan testlerde akciğer kanseri olduğunun ortaya çıkması üzerine tedavisine başlandı, oğlu ise kadavradan nakille sağlığına kavuştu.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde yaşayan şeker hastası Şafak Tezel'in böbreklerinde hasar oluştu. Son dönemde böbrek yetmezliği gelişen Tezel, nakil için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Organ Nakli Merkezine başvurdu.

Böbrek nakli için sıra bekleyen Tezel'e, doku uyuşmazlığı nedeniyle eşi Canan Tezel'den nakil yapılamadı. Baba Şaban Tezel'e yapılan doku uyum testlerinde ise akciğer kanseri olduğu tespit edilince nakil gerçekleştirilemedi.

Bu süreçte Şaban Tezel'in tedavisine başlanırken, oğluna da Bursa'da hayatını kaybeden kişinin ailesince bağışlanan böbrek sayesinde nakil yapıldı.

ÇOMÜ Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Cabir Alan, gazetecilere yaptığı açıklamada, diyaliz tedavisi gören Şafak Tezel'in merkeze nakil olmak için başvurduğunu belirtti.

Kadavradan organ bağışında doku uyumu olumlu çıkınca hastaya nakil işleminin gerçekleştirildiğini ve Tezel'in sağlığına kavuştuğunu anlatan Alan, şöyle konuştu:

“Burada aslında bir tarafta hüsran bir tarafta sevinç durumunun olduğu karışık durumlar yaşanmakta. Babası verici olmayı kabul etmese, testler yapılmasaydı, muhtemelen akciğer kanseri daha da ilerleyecek ve hayatını kaybedecekti. Bu süreçle birlikte hem babasının hayatı kurtulmuş oldu hem de organ bağışı sayesinde Şafak Bey sağlığına kavuşmuş oldu. Bir ailede çifte mutluluk yaşanmış oldu.”

Şafak Tezel ise kısa sürede sağlığına kavuşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Sağlığına kavuşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Tezel, “Herkesi organ bağışı yapmaya davet ediyorum. Babamın kanser olduğunu öğrenince umudum kalmamıştı. Umutlarımız tükenip sönmüştü. Fakat bize haber gelince yine umutlarımızı yitirmedik. Gelip, naklimizi olduk. Şu anda babam ile benim sağlığımız iyi.” dedi.

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