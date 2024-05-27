Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından silahla vurulan kadın yaralandı. Boşanma aşamasındaki Samet K. (33) ile Meltem K. (26) Zafer Mahallesi’nde karşılaştı, aralarında tartışma çıktı. Samet K. tabancayla eşine ateş etti.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın sağlık ekiplerince Çorlu Devlet Hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis ekipleri olay yerinden kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.