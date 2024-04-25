Bozüyük’te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle mevkisinde yol kontrol çalışması yaptı.
“Birden fazla kişi ile konutta silahla yağma” suçundan 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerem D. (27) yakalanarak cezaevine teslim edildi.
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