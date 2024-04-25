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Bozüyük’te Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde hakkında 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

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İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle mevkisinde yol kontrol çalışması yaptı.

“Birden fazla kişi ile konutta silahla yağma” suçundan 27 yıl 21 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Kerem D. (27) yakalanarak cezaevine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Asayiş
Bozüyük
Firari Hükümlü

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