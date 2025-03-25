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BTÜ’de TÜBİTAK destekli projeyle ahşabın dayanıklılığı artırılacak haberi

BURSA (AA) - Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle hızlı büyüyen ağaç türlerinden elde edilen ahşap ürünlerin, dış ortam koşullarında dayanıklılığının 10 kat artırılması hedefleniyor.Üniversiteden yapılan açıklamaya gör...

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Anadolu Ajansı Yönetici
BTÜ’de TÜBİTAK destekli projeyle ahşabın dayanıklılığı artırılacak haberi

Bursa Teknik Üniversitesince (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle hızlı büyüyen ağaç türlerinden elde edilen ahşap ürünlerin, dış ortam koşullarında dayanıklılığının 10 kat artırılması hedefleniyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mahmut Ali Ermeydan'ın yürütücülüğünü yaptığı proje, TÜBİTAK 2515 COST Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazandı.

“Yapı Endüstrisi İçin Dış Ortam Koşullarına Dayanıklı Ve Boyutsal Kararlı Yeni Nesil Bir Ahşap Modifikasyon Yöntemi Geliştirilmesi: Ahşabın D,L-Laktid ile in-situ Polimerizasyonu” başlıklı projenin, 36 ay sürmesi planlanıyor. Bu projeyle doğal dayanıklı ahşap ürünler veren tropik ağaçların kesilmesi azaltılarak yağmur ormanlarının tükenme riskinin de önüne geçilmesi hedefleniyor.

Projede BTÜ Orman Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Eylem Dizman Tomak ve Prof. Dr. Ramazan Kurt araştırmacı, Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Emine Bayraktar ise danışman olarak yer alıyor.

Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Mahmut Ali Ermeydan, nişasta kökenli malzemeler kullanılarak ahşap ürünlerin dayanıklılığının artırılması hedeflenen proje için patent başvurusunun gerçekleştiğini kaydetti.

Ermeydan, dış ortamda kullanılan ahşap malzemelerin kısa sürede deforme olması sebebiyle yağmur ormanlarında yetişen dayanıklı ağaçların kesildiğini bildirdi.

Bu ağaçların kesiminin yağmur ormanlarının bitişine yol açabileceğini ifade eden Ermeydan, şunları kaydetti:

“Öte yandan dayanıklı ağaçların maliyeti her geçen gün katlanıyor. Buna karşın hızlı büyüyen ağaçlardan yapılan ahşap ürünlerin dayanım süresi çok az. Biz de bu nedenle kavak, ladin, çam gibi hızlı büyüyen ağaçlardan elde edilen kent mobilyası, ahşap ev gibi dış mekan malzemelerinin dış ortam koşullarına dayanımını 10 kat artıracak çalışmamızı hayata geçiriyoruz. Bugüne kadar ülkemizde geliştirilen herhangi bir modifikasyon yöntemi bulunmamaktadır. Finlandiya, Norveç ve Almanya gibi ülkelerde geliştirilen diğer ahşap modifikasyon yöntemleri, ahşap ürünlerin biyolojik dayanımını ve nispeten boyutsal kararlılığını artırıyor ancak bizim projemiz yüksek biyolojik dayanımın yanı sıra yüksek boyutsal kararlılık dediğimiz ahşabın daha az su emmesini, bükülmesini ya da şişmesini doğal yöntemlerle önlüyor.”

Bu projeyle Türkiye'nin dışa bağlı olduğu ürünlerde millileşme adımına önemli katkıların sağlanabileceğini belirten Ermeydan, “Projenin sonuçları dayanımı az olan diğer ağaç türlerinin çevre dostu yöntemlerle korunması için iyi bir referans olacaktır. Depreme karşı dayanıklı mimaride, yüksek katlı ahşap binaların yapımına yönelik alternatif bir hammadde geliştirilebilecektir.” ifadelerini kullandı.

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