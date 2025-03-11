BTÜ’de TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyadaki yanıltıcı içeriklerin etkileri araştırılacak haberi

Bursa Teknik Üniversitesi'nde (BTÜ) geliştirilen TÜBİTAK destekli projeyle sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BTÜ İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Pınar Bürhan'ın yürütücülüğünü yaptığı “bilişsel psikoloji” alanındaki proje, TÜBİTAK 3501-Kariyer Geliştirme Programı kapsamında desteklenmeye değer görüldü.

Projede, yapay zeka kaynaklı bilgi kirliliği ve toplumsal bellek ilişkisinin incelenmesi hedeflenirken, sosyal medyada yayılan yanıltıcı içeriklerin toplumsal bellek ve davranışlar üzerindeki etkileri araştırılacak.

Projede Bürhan'a, lisans öğrencileri Zeynep Savaş, Sema Nur Güner ve Recep Bürtek bursiyer olarak destek sağlayacak. Proje kapsamında BTÜ'de “Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı” kurulacak.

– Yanıltıcı bilgiler ve bellek üzerindeki etkileri araştırılacak

TÜBİTAK destekli projede, yanıltıcı bilgi sunum yöntemlerinin bireylerde sahte anı oluşturma potansiyeline sahip olup olmadığı ve hangi bireylerin bu tür içeriklere karşı daha duyarlı olduğu araştırılacak.

Çalışma, katılımcılara sunulacak farklı bilgi biçimleriyle yanlış bilginin bellek üzerindeki etkisini analiz etmeyi amaçlıyor. Araştırma sürecinde, farklı sunum yöntemleriyle bilginin bireysel hafıza üzerindeki yanıltıcı etkileri arasındaki farklar, detaylı bir şekilde değerlendirilecek.

– “Yanıltıcı içeriklere karşı toplumsal bilinç kazandırılması bekleniyor”

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bürhan, son yıllarda sosyal medyanın insanların güncel olaylara hızla erişim sağladığı bir ortam haline geldiğini belirtti.

Bu platformlarda doğrulanmamış bilgilerin hızla yayılmasının bireylerin bellekleri üzerinde bir tehdit oluşturabildiğini dile getiren Bürhan, yürüttükleri bu projeyle dijital medyada yayılan yanlış bilgi içeriklerinin bellek üzerindeki olası etkilerinin inceleneceğini aktardı.

Bürhan, teknoloji ve dijital medya aracılığıyla yayılan yanıltıcı içeriklerin hızla artış gösterdiğini bildirerek, “Bu projeyle, yanıltıcı içeriklerin bellek üzerindeki etkilerini, bilimsel olarak ortaya koymayı amaçlıyoruz. Aynı zamanda proje bulgularının, dijital platformlarda karşılaşılan yanıltıcı içeriklere karşı, toplumsal bilinç kazandırılması ve olası önlem yollarının geliştirilmesine rehberlik etmesi bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

– Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı ile araştırmalar desteklenecek

Projeden sağlanan destekle BTÜ'de Bilişsel Psikoloji Laboratuvarı'nın kurulacağına değinen Bürhan, şunları kaydetti:

“Laboratuvar, gelecekte bilişsel psikoloji alanında yapılacak çok sayıda deneysel araştırmaya ev sahipliği yapacak ve Türkiye'de bu alandaki bilimsel çalışmalara katkı sağlayacak. Kurulacak laboratuvar, sadece bu projenin değil üniversitemizdeki tüm bilişsel psikoloji araştırmalarının önünü açacak önemli bir yatırım olacak.”