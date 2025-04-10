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Burhaniye’de yükümlülere istihdam ve iş kurma desteği haberi

BALIKESİR (AA) - Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Edremit İŞKUR Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminerle, denetimli serbestlik altındaki yükümlülere yönelik istihdam ve iş kurma olanakları hakkında bilgiler verildi.Burhaniye Denetimli Serbes...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Burhaniye’de yükümlülere istihdam ve iş kurma desteği haberi

Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Edremit İŞKUR Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen seminerle, denetimli serbestlik altındaki yükümlülere yönelik istihdam ve iş kurma olanakları hakkında bilgiler verildi.

Burhaniye Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde gerçekleştirilen seminere 30 yükümlü katıldı.

Edremit İŞKUR uzmanları tarafından yükümlülere yönelik mevcut iş arama süreçleri, işverenlerle iletişim kurma yöntemleri ve İŞKUR'un sunduğu aktif işgücü piyasası programları hakkında detaylı bilgilendirme yapıldı.

Seminerde ayrıca, kendi işini kurmak isteyen yükümlülere yönelik Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) destekleri ve iş kurma süreçleri hakkında da kapsamlı sunumlar gerçekleştirildi.

Katılımcılara, iş planı hazırlama, finansman kaynaklarına erişim ve girişimcilik konularında yol gösterildi.

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