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İstanbul Atlas Üniversitesinden epilepsinin farkındalığına yönelik değerlendirme haberi
AA muhabirleri uluslararası fotoğraf yarışmasında ödüller aldı haberi
Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı haberi
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Deloitte, Futbol Para Ligi 2025 raporunu paylaştı haberi
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Pazaryeri Belediyesi Olağan Meclis Toplantısı yapıldı haberi
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Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa merkezli kablo hırsızlığı operasyonunda 22 şüpheli yakalandı haberi

Bursa merkezli 11 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen kablo hırsızlığı operasyonunda 22 zanlı gözaltına alındı.

Karacabey Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Bursa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Karacabey Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa, Bilecik, Yalova, Balıkesir, İzmir, Manisa, Muğla, Eskişehir, Afyonkarahisar, Samsun ve Kütahya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Jandarma, Bursa'nın Karacabey ilçesinde 20 bin metre enerji nakil hattı kablosu çaldığı iddia edilen 22 şüpheliyi yakaladı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Bursa

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