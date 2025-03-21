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Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı haberi
Saraçhane’deki izinsiz gösteride eylemciler İBB binasına girmeye çalıştı haberi
BBDSO, Elvin Hoca Ganiev, Cem Esen ve Poyraz Baltacıgil’i konuk etti haberi
İBB’deki yolsuzluk ve terör soruşturmalarında gözaltına alınanlardan bazıları sağlık kontrolünden geçirildi haberi
Kocaeli’de kumar oynayan 7 kişiye 64 bin 729 lira ceza kesildi haberi
GÜNCELLEME – Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı haberi
CHP Genel Başkanı Özel, Şişli Belediyesini ziyaret etti haberi
Anadolu Otoyolu’nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı haberi
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Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma ka...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa merkezli vergi kaçakçılığı operasyonunda 12 şüpheli yakalandı haberi

Bursa merkezli 4 ilde gerçekleştirilen vergi kaçaklığı operasyonunda gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Suçlar Bürosu ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında, sahte fişler düzenlenerek ticari araçlara akaryakıt alımı yapılmış gibi gösterildiği, bu akaryakıt fişlerinin Hazine ve Maliye Bakanlığına gider olarak gösterilip bu yöntemle ödenmesi gereken vergilerin kaybına yol açıldığı tespit edildi.

Bursa merkezli İstanbul, Ordu ve Amasya'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 35 milyon lira değerinde 12 bin sahte akaryakıt fişi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 11'i emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken, A.A. (56) ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Zanlılardan H.A.K. (46), F.Ç. (31), S.Ç. (33), S.B. (33), G.A. (47), T.A. (46), A.T. (43), S.A. (33) ve G.D. (38) “Vergi Usul Kanununa muhalefet”, “resmi belgede sahtecilik” ve “nitelikli dolandırıcılık” suçlarından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Diğer şüpheliler U.F.Ü. (42) ve V.T'ye (50) ise adli kontrol şartıyla ev hapsi verildi.

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