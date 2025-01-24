Bursa POMEM’de yemin eden 388 bekçi törenle göreve başladı haberi

BURSA (AA) – Bursa’da eğitimlerini tamamlayan 388 çarşı ve mahalle bekçisi yemin ederek görevlerine başladı.

Bursa Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde (POMEM) eğitimlerini tamamlayan, Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahallelerde görev alacak 388 bekçi için yemin töreni düzenlendi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, törende yaptığı konuşmada, Bursa POMEM'den mezun olan 388 çarşı ve mahalle bekçinin mezuniyet töreninde bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Bekçiliğin tarihin eski mesleklerinden olduğunu vurgulayan Sağlam, şöyle konuştu:

“Güvenlik kültürümüzün kalbinde yer alan bekçilik toplumsal gelişme ve değişimlere paralel olarak tarih boyunca çeşitli değişikliklere de uğramıştır. Farklı isimler altında halk güvenliğini sağlama misyonu üstlenerek her dönemde toplumun ihtiyaçlarına güçlü bir şekilde cevap vermiştir. Bekçilerimiz her dönemde mahallelerimizin güvenliğini ve milletimizin huzurunu sağlamıştır.”

Mehmet Sağlam, uzun sürenin ardından 2016 yılında tekrar bekçilik alımı yapıldığını aktardı.

– “Bekçilik güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuştur”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde 2016 yılında bekçiliğin adeta yeniden hayat bulduğuna değinen Sağlam, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bekçilik güçlü bir kurumsal yapıya kavuşmuştur. Bekçi sayısındaki artış suçla mücadeledeki etkinliği katbekat artırmış, asayişe müessir olayda başta olmak üzere suç oranlarında ciddi düşüşler olmuştur. Genel kolluk kuvvetlerimizle omuz omuza çalışarak bir bekçimizin gösterdiği üstün gayret ve fedakarlık Türkiye hedefimizin temellerini göstermektedir. Zira Türkiye Yüzyılı'nın hedeflerinden biri de bireyin güven içinde yaşadığı, huzurun her köşeye yayıldığı güçlü bir ülke inşa etmektir. Yani büyük ve güçlü Türkiye idealini hayata geçirmektir.”

– “Adaletin, huzurun ve güvenliğin vazgeçilmez birer unsuru oldular”

Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş da üstün gayret göstererek fiziki ve zihinsel anlamda eğitimlerini tamamlayan bekçileri tebrik etti.

Bekçilik görevinin öneminin altını çizen Demirtaş, şunları kaydetti:

“Bugün ömür boyu büyük bir şerefle yerine getireceğimiz vazifenin ilk adımı atıyorsunuz. Milletimizin huzuru ve emniyeti için gözünü budaktan esirgemeyeceğiniz bu kutlu görevde başarılar diliyorum. Devletimizin güvenlik alanında gerçekleştirdiği değişim en önemli halkalarından biri de çarşı ve mahalle bekçilerinin yeniden ihya edilmesidir. Bu sayede sokaklarımızın her türlü suç ve suç unsurlarından arındırılması temel hak ve özgürlüklerin korunması ve hukukun üstünlüğünün hakim kılınması temel amacımızı oluşturmaktadır. Özellikle gece saatlerinde şehrin her köşesinde adaletin, huzurun ve güvenliğin vazgeçilmez birer unsuru olmuşlardır.”

– “Mahallelerimizde yalnızca güvenliğinin değil geceyi aydınlatan ışığın simgesi olacaksınız”

Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Murat Balcı ise bekçiliğin hedefinin vatandaşların huzurunu korumak ve birlikteliğini pekiştirmek olduğunu aktardı.

Bekçilerin milletin güvenliği için “gece gündüz” demeden hizmet ettiğini belirten Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Siz çarşı ve mahalle bekçilerimiz bu kutsal göreve adım atarken, Anadolu'nun binlerce yıllık birikimini, geleneklerini yüreğinizde taşıyorsunuz. Çarşı ve mahalle bekçiliği sadece bir meslek değildir. Milletimizin huzurunu korumak, birliğimizi pekiştirmek ve güvenliğimizi sağlama yolunda atılan güçlü bir adımdır. Anadolu tarih boyunca kardeşliği, dayanışmayı ve adaleti temsil etmiştir. Sizler bu toprakların evlatları olarak huzuru ve güveni temsil eden birer sembol olacaksınız. Mahallelerimizde yalnızca güvenliğinin değil, aynı zamanda sıcak bir tebessümün, dost bir selamın geceyi aydınlatan bir ışığın simgesi olacaksınız.”

Konuşmaların ardından derece yapanlara çeşitli hediyeleri takdim edildi.

Tören, dua edilmesinin ardından mezun olan bekçilerin keplerini atmasıyla sona erdi.

Törene Bursa Valisi Erol Ayyıldız, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, Bursa İl Jandarma Komutanı Tuğgenaral İdris Tataroğlu, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen ve mezun olan bekçilerin aileleri katıldı.