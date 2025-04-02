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Bursa’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında haberi

BURSA (AA) - Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasında haberi

Bursa'da servis minibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Merkez Osmangazi İlçesi İstanbul Caddesi üzerinde servis minibüsü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana gelen kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Çevredeki iş yerinin kameralarınca kaydedilen görüntülerde, kontrolden çıkan aracın bariyerlere ve yön belirleme levhasının direğine çarptıktan sonra devrildiği anlar yer aldı.

Dün Muharrem B. idaresindeki 16 S 0929 plakalı servis minibüsünün devrildiği kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilmiş, ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan 2 yaşındaki Tuğsem Akçay, Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

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