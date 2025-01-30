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Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti haberi
Bursa’da otomobille hafif ticarinin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı haberi
Beylikdüzü’nde iş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Sapanca Gölü çalışmalarla korunacak haberi
Sakaryaspor, teknik direktör Mustafa Dalcı ile sözleşme imzaladı haberi
Çiçekçiden “312 bin liralık dolandırıcılığa” ilişkin suç duyurusu haberi
Av peşindeki orkinoslar Gökçeadalı balıkçılar tarafından kayda alındı haberi
Bursa’da mübadillerin yolculuğu canlandırıldı haberi
GÜNCELLEME – Yalova’da hatta görülen köpüklenme nedeniyle su kesintisi yaşanıyor haberi
İstanbul’da iş yeri ve şantiyelerden hırsızlık gerekçesiyle 3 zanlı tutuklandı haberi
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Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi. Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde Ankara istikametinde seyreden Süleyman Balantekin (48) idaresindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Özbekistan ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 2 tırın çarpıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 2 tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Bursa-Ankara yolu Kulaca mevkisinde Ankara istikametinde seyreden Süleyman Balantekin (48) idaresindeki 16 BFN 889 plakalı tır, aynı yönde ilerleyen Özbekistan uyruklu Kılıçhov Shoajalil yönetimindeki tıra çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle tırlarda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşların ihbarıyla kaza yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yaralanan sürücüler ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Süleyman Balantekin, hastanede hayatını kaybetti, diğer sürücünün tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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