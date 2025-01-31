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Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi
İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Edirne’de siyasi parti il başkanları AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da çeşitli suçlardan aranan 17 kişi tutuklandı haberi
Tekirdağ’da “İçimizi Isıtan Türküler” konseri düzenlendi haberi
Edirne’de sis etkili oldu haberi
Bursa’da ruhsatsız silah ticareti yaptığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı haberi
Eyüpsultan’da aynı aileden 4 kişi silahla vurularak öldürüldü haberi
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Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.İlçeye bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen al...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 4 katlı binada çıkan yangında hasar oluştu haberi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde 4 katlı binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Arabayatağı Mahallesi Çetinçıkmazı Sokağı'ndaki 4 katlı binanın zemin katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen alevler 4 katlı binayı sardı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Mahalle sakinlerinin yardımıyla bina kısa sürede tahliye edilirken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

Binada hasar oluşturan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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