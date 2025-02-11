SON DAKİKA
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye’de tanıtıldı haberi
Sakarya’da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak haberi
Kocaeli’de 14 hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’da kıyılarda deniz suyu çekildi haberi
Bursa’da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü öldü haberi
Goodyear, “Eagle F1 Asymmetric 6” serisinin ebatını genişletiyor haberi
Bursa’da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberi
İstanbul’da düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi haberi
Yenilenen Volvo XC90 Türkiye’de tanıtıldı haberi
Sakarya’da 2 tırda 3,5 ton kıyılmış tütün ele geçirildi haberi
Kocaeli heyeti deprem bölgesinde inceleme yapacak haberi
Kocaeli’de 14 hükümlü yakalandı haberi
Tekirdağ’da kıyılarda deniz suyu çekildi haberi
Bursa’da metro hattı duvarına çarpan otomobil sürücüsü öldü haberi
Goodyear, “Eagle F1 Asymmetric 6” serisinin ebatını genişletiyor haberi
Bursa’da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberi
İstanbul’da düğün konvoyunda havaya ateş açan zanlı yakalandı haberi
İstanbul’da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Bursa’da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye M...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da 6 düzensiz göçmen yakalandı haberi

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde 6 düzensiz göçmen yakalandı, bu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İhsaniye Mahallesi'nde bir inşaat firmasının yabancı uyrukluları çalıştırdığını ve kalacak yer temin ettiğini belirledi.

Gerçekleştirilen operasyonda, şantiyede çalışan 9 yabancı uyruklu yakalandı.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyruklulardan 6'sının kimliklerinin bulunmadığı ve kaçak yollarla ülkeye giriş yaptıklarını, ​​​​​​​bu kişilerin yaklaşık 7 aydır inşaat firmasında çalıştıkları ve aylıklarını nakit olarak aldıklarını belirledi.

Yabancı uyruklu şahıslara kalacak yer temin ederek çalıştırdığı iddia edilen S.C, H.D. ve G.Ö. gözaltına alındı.

Kimliksiz ve ikamet izni olmadan çalıştırılan yabancı uyruklu 6 kişi işlemler yapılmak üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Diğer 3 yabancı uyruklu ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yabancı Uyruklu

İlgili Haberler

ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 15:40

ÇOMÜ’de İŞKUR Gençlik Programı protokolü imzalandı haberi

Bulls Yatırım, Bodrum’da yeni şube açtı haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 15:34

Bulls Yatırım, Bodrum’da yeni şube açtı haberi

Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 15:30

Evinin bahçesinde hobi olarak başladığı çiçekçiliği yaklaşık yarım asırdır sürdürüyor haberi

İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 15:14

İstanbul’da kar altında balık tuttular haberi

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 15:04

Esenyurt Belediyesi ekiplerinin karla mücadele çalışmaları sürüyor haberi

Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi
Yerel
11 Şubat 2025, 14:38

Bilecik’te tabutunun “Murat 124” ile taşınmasını vasiyet eden kişinin isteği yerine getirildi haberi

Gökçeada’da turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi haberi Gökçeada’da turizm işletme belgesi olmayan otel ve pansiyonlar mühürlendi haberi Bakan Göktaş, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde konuştu: haberi Bakan Göktaş, Türkiye’nin Mühendis Kızları Projesi 3. Faz Protokol Anlaşması imza töreninde konuştu: haberi