Bursa’da 6 Şubat depremleri anma etkinliğinde arama kurtarma malzemeleri sergilendi haberi

Bursa İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerin ikinci yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde, vatandaşlara arama kurtarma malzemeleri tanıtılıyor.

Merkez Osmangazi ilçesi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte stant açan arama kurtarma ekipleri, vatandaşlara görevleri sırasında kullandıkları ekipmanı tanıtıp bilgilendirme broşürleri dağıttı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Buldan, AA muhabirine, 2 yıl önceki depremlerde 11 ilin ciddi hasar gördüğünü ve çok fazla can kaybı yaşandığını hatırlattı.

Afet farkındalığı oluşturmak, hayatını kaybedenleri anmak adına etkinlikler düzenlediklerini belirten Buldan, “Bursa'da arama kurtarma alanında akredite olmuş 35 ekip, burada stant açtı. Saat 18.00'e kadar afet bilinçlendirmesi ve tanıtımlar yapılacak.” dedi.

Buldan, stantlarda sergilenen malzemelere değinerek, “Afet zamanı enkazda kullanılan malzemeler, teçhizatlar, yeni nesil kurtarma araç gereçleri var. Hangi teknikleri, imkanları kullanıyoruz, bunlar sergileniyor. Broşürlerimiz var, afet öncesi ve sonrasında yapılması gereken doğru davranışları gösteren. Buradaki eğitmenler, bizden eğitim almış gönüllüler vasıtasıyla, halkı bilinçlendirme imkanına sahip stantlar var.” ifadelerini kullandı.