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Bursa’da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çektikleri görüntüleri Yeşilça...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da aranan 3 hükümlü sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı haberi

Bursa'da, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan 3 hükümlü, sosyal medyadaki paylaşımlarının ardından yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çektikleri görüntüleri Yeşilçam filmlerindeki kabadayı sahnelerinden sesler kullanarak sosyal medyadan paylaşan 3 firari hükümlünün birlikte kiralık araçlarla dolaştıklarını tespit etti.

Haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan, uzun süre konakladıkları adresleri bulunmayan Miran Uykur (24), Emir Karakaya (25) ve Mahsun Salçın (28) polis ekiplerince Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde yakalandı.

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