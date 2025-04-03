HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi

Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.D.D.A. (21) yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün direksiyon ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde aydınlatma direğine çarpan kamyonetin sürücüsü yaralandı.

D.D.A. (21) yönetimindeki 28 RA 260 plakalı kamyonet Hamzabey Mahallesi'ndeki Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yaralanan D.D.A, olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlgili Haberler

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Marmara Cezaevi’nde İmamoğlu ve Özdağ’ı ziyaret etti haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 15:50

İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu, Marmara Cezaevi’nde İmamoğlu ve Özdağ’ı ziyaret etti haberi

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Kurtuluş esnafa desteğin önemine değindi haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 15:10

AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Kurtuluş esnafa desteğin önemine değindi haberi

GÜNCELLEME – Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 14:54

GÜNCELLEME – Çanakkale’de düzensiz göçmenleri taşıyan botun batması sonucu 9 kişi öldü haberi

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 14:40

Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı haberi

Eskişehir Ticaret Odası, Mitsubishi klima sistemlerini tercih etti haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 14:24

Eskişehir Ticaret Odası, Mitsubishi klima sistemlerini tercih etti haberi

AA’dan uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında boşluğu dolduracak çalışma haberi
Yerel
3 Nisan 2025, 13:54

AA’dan uluslararası ilişkiler ve diplomasi alanında boşluğu dolduracak çalışma haberi

Bursa’da firari hükümlü teleferikten inerken yakalandı haberi Bursa’da firari hükümlü teleferikten inerken yakalandı haberi Tekirdağ’da kuraklık kanola üreticisine tarla bozdurttu haberi Tekirdağ’da kuraklık kanola üreticisine tarla bozdurttu haberi