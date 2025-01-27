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Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı haberi
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi
Sakaryaspor-Manisa FK maçının ardından haberi
Güngören’de iş yerinde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı haberi
Kocaeli’den kısa kısa haberi
TÜ’de “Türkiye Bağımlılıkla Mücadele Eğitim Programı Uygulayıcı Eğitimi” başlatıldı haberi
Kartal’da bitişiğindeki inşaat çalışması sırasında çatlaklar oluşan 7 katlı bina tahliye edildi haberi
Ayvalık Belediye Meclisi olağanüstü toplantı gerçekleştirdi haberi
Beyoğlu’nda otelde çıkan yangın çalışanların müdahalesiyle söndürüldü haberi
Anadolu Otoyolu’nda bariyere çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı haberi
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Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da baba bıçakla iki çocuğunu rehin aldı haberi

BURSA (AA) – Bursa'nın İnegöl ilçesinde iki çocuğunu rehin alan şüpheliyi ikna çabaları devam ediyor.

Alibeyköy Mahallesi'nde Hüseyin G, bıçakla çocuklarını rehin aldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekipler, evin etrafında güvenlik önlemi aldı.

Müzakereci ekibin yaklaşık 5 saatlik ikna çabasına rağmen çocuklarını serbest bırakmayan Hüseyin G'yi, ikna çabalarının devam ettiği bildirildi.

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