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Türkiye ile İtalya, yatırım ortaklığını yüksek teknoloji alanlarında geliştirmeyi hedefliyor haberi
Şarköy’de ilkokul öğrencilerine sportif yetenek taraması yapıldı haberi
İstanbul’da polisin kovalamacası sırasında araçtan uyuşturucu atan 3 kişi tutuklandı haberi
Özbekistan sağlık heyetinden İstanbul İl Sağlık Müdürü Güner’e ziyaret haberi
Edirne’de ormanlık alanda çukura düşen keçiler kurtarıldı haberi
Sakarya’da kaçakçılık operasyonunda 14 ruhsatsız silah ele geçirildi haberi
ASKON Genel Başkanı Aydın, Trakya Kariyer Fuarı’nda öğrencilerle buluştu: haberi
Edirne’de şehit oğluna sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı haberi
Ticaret Bakanlığının ramazan ayı öncesi restoranlara yönelik fiyat denetimi sürüyor haberi
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Bursa’da bir kişi yolda bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti haberi

BURSA (AA) - Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yürürken bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti.Ertuğrulgazi Caddesi'nde işe gitmek için yürüyen Yağız Ağatürk, içinde altın bulunan bir kese buldu.Bir süre etrafta araştırma yapan Ağatürk, d...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Bursa’da bir kişi yolda bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti haberi

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir kişi, yürürken bulduğu altın dolu keseyi polise teslim etti.

Ertuğrulgazi Caddesi'nde işe gitmek için yürüyen Yağız Ağatürk, içinde altın bulunan bir kese buldu.

Bir süre etrafta araştırma yapan Ağatürk, daha sonra keseyi sahibinin bulunması için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim etti.

Polis ekipleri altının sahibini bulmak için çalışma başlattı.

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